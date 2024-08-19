Sıcaklıklar artacak: Yeni haftaya dikkat

Yeni haftada sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun tamamında etkisini gösterecek olan sıcak havanın özellikle iç kesimlerde daha etkili olacağı belirtildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre yurdun tamamında etkisini gösterecek olan sıcak havanın özellikle iç kesimlerde daha etkili olacağı belirtildi.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Yurt genelinde süren sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.
Buna göre, gelecek hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:
"Ankara 29-37,
İstanbul 31-33,
İzmir 33-36,
Konya 28-36,
Antalya 33-39,
Adana 35-37,
Kocaeli 32-35,
Bolu 30-33,
Samsun 30-32,
Trabzon 28-30,
Tokat 30-40,
Erzurum 28-33,
Diyarbakır 38-42,
Hatay 33-36."
Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcaklıkların en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
19 Ağustos Pazartesi günü için hava durumu tahmin haritası
20 Ağustos Salı günü için hava durumu tahmin haritası
21 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahmin haritası
22 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmin haritası
23 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahmin haritası