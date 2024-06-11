Sıcaktan bunalan mandalar çareyi çamur banyosunda buldu

Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine yönelik yapılan uyarıda, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda ve aynı zamanda orman yangınları konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanmıştı.