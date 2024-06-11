Sıcaktan bunalan mandalar çareyi çamur banyosunda buldu

Bolu'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, yaylalarda bulunan büyükbaş hayvanları da bunalttı. Serinlemek için sulak alan arayan mandalar çareyi derelerde buldu. Mandaların çamur banyosu havadan da görüntülendi.
Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının 6-10 derece artacağı yönünde uyarı yapılmıştı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğine yönelik yapılan uyarıda, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda ve aynı zamanda orman yangınları konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanmıştı.
Termometrelerin 31 dereceyi gösterdiği ve hissedilen sıcaklığın 37 derecelere kadar yükseldiği Bolu'da serinlemek isteyen vatandaşlar ormanlık alanlara çıktı.
Bolu'nun yüksek rakımda bulunan yaylalarından biri olan At Yaylası'nda ise sıcaktan bunalan mandalar serinlemek için çareyi çamur banyosu yapmakta buldu. Mandaların çamur banyosu dron ile havadan görüntülendi.
Ormana serinlemek için çıktığını belirten Enes Günaydın, "Şu anda At Yaylası'ndayız. Termometreler 30-31 dereceyi gösteriyor ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceye yakın. Hayvanlar gölgelerde otluyor, sıcaktan bunalan mandalar derelere giriyor. Bizde serinlemek için ormanlara çıktık" dedi.