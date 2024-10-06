Sıra Türkiye'deki üniversiteye geldi

Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yüksek gelir ligine 705 dolar kaldı
Türkiye, Orta Vadeli Program’da yıl sonu için belirlediği 15 bin dolarlık kişi başı milli gelir hedefini yakalarsa yüksek gelirli ülkeler ligine girecek. Dünya Bankası’nın 14 bin 5 dolara güncellediği eşik değere göre, Türkiye’nin yüksek gelir çıtasına ulaşmasına 705 dolarlık bir fark kaldı.
AP'ye desteği kesin mektubu
Avrupa Parlamentosu’nda görevli 6 Fransız milletvekili, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından atılan taziye mesajı gerekçesiyle Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ni adeta hedef tahtasına oturttu. Üniversiteyle ilgili Avrupa Parlamentosu Başkanı Ursula von der Leyen’e hitaben mektup yazan 6 vekil, “Bu üniversiteye tahsis edilen Avrupa fonlarının ödemesini ne zaman askıya almayı planlıyorsunuz?” diye sordu.
Trabzonspor yine tekledi
Süper Lig'e 5 beraberlikle başlayan ve geçen hafta sezonun ilk galibiyetini alarak moral bulan Trabzonspor, dün Hatay'da bir kez daha berabere kaldı. Görkem'in golüyle geriye düşen Fırtına'ya 1 puanı, bordo-mavili forma altında 3. golünü atan Banza kaydetti.