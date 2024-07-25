Sırtlarına buz kütlesi bağlayıp çalışıyorlar: Günde 30 litre su içiyoruz

Döner ustası Taha Ali de günde 30 litreye kadar su içtiklerini belirterek, şöyle konuştu:





“14 yıldır bu işi yapıyorum, her sene olan sıcaklık bu yıl daha fazla. Hava sıcaklığı 40 derece ama ateşin yanında 80 derece oluyor. Sırtıma da buz bağladım. Bazen de çıkıyoruz dışarıya, ustalar değişiyor. Köpük kutu içerisine su bıraktık, gidip orada da serinliyoruz. Günde 30 litreye yakın su içiyoruz. O kadar sıcak ki her gün buz siparişi veriyoruz. Sırtımıza bağlıyoruz artık, ayaklarımızı köpük kutu içerisinde suya bırakıyoruz.”