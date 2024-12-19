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Sis Konya'yı böyle kapladı

Sis Konya'yı böyle kapladı

11:4119/12/2024, Perşembe
AA
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Konya'da gökyüzünü kaplayan sis tabakası dronla kaydedildi.

#Aktüel
#Hayat
#Konya
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#Sis

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