Sivas'ta 4 bin yıllık 'apartman': Yok olmadan turizme kazandırılması bekleniyor! Dünyada eşine az rastlanıyor

"Köy halkı olarak mağaraların turizme kazandırılmasını istiyoruz"





Mağara çevresinde ışıklandırma ve düzenleme yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan köy sakinlerinden Osman Lafçı, "Bu mağaraların tarihinin dört bin yıla dayandığı ve daha öncesinden yerleşim yeri olduğu söyleniyor. Bazı vatandaşlarımızda gelip burada zaman geçiriyor. Bu alan turistler için de cazip hale geldi. Tarihi tam olarak nedir bilen yok. Köy halkı olarak bu alanın daha cazip hale getirilip mağaraların turizme kazandırılmasını istiyoruz. Mağaraların içi çok serin. Dışarısı kaç derece olursa olsun insan üşüyor. Kış aylarında ise durum tam tersi. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun mağaranın içinde sıcak bir hava oluyor. Ters bir orantı var. Burada yıllar önce bir çalışma olmuştu merdiven ve korumalık yapılmıştı. Fakat zamanla düşen kayalıklar neticesinde zarar görmüş kullanılmaz hale gelmiş. Buraya tekrar bir restorasyon yapılır ve etrafına ışıklandırılmalar yapılırsa çok iyi olur" şeklinde konuştu.