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Sivas'ta sokak köpekleri dehşet saçtı: Üç koyun telef oldu 15'i kanlar içinde bulundu

10:51 - 25/06/2024 Salı
IHA
<p>Sokak köpekleri girdiği ahırda 3 koyunu öldürdü, 15'ini ise yaraladı.&nbsp;</p>
Sokak köpekleri girdiği ahırda 3 koyunu öldürdü, 15'ini ise yaraladı.

Sivas'ta sokak köpekleri girdiği ağılda 3 koyunu telef etti, 15'ini de yaraladı.Sivas'ta geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde başıboş sokak köpekleri, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan Serkan Çakar'a ait ağıla girip koyunlara saldırdı.

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Sesler üzerine ağıla giden Çakar, köpekleri kovalayarak uzaklaştırdı. 

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Hayvanlarına baktığında hayatının şokunu yaşayan Çakar, hayvanlarda kuduz hastalığının olup olmadığını öğrenebilmek için tahlil yapılacağını söyledi.

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“Genellikle kuyruk ve but kısımlarını ısırmışlar"

Başıboş sokak köpeklerinin koyunları genellikle kuyruk ve but kısmından ısırdıklarını ifade eden Çakar, “8 senedir keçi ve koyun yetiştiriciliği yapıyorum. Biz köpek seslerine uyandık. Köpekler bahçeden içeri girmişler. Yaklaşık 15 tane köpek koyunlarıma saldırmış. Biz gelince köpekleri kovaladık ve hemen hayvanlarımıza baktık. Yaraları tedavi edilebilecek olanları hemen tedavi ettirdik. Kurtarabildiğimizi kurtardık kurtaramadıklarımızı kestik. Şu anda Tarım İl Müdürlüğü ile iletişime geçtim. Hayvanlarda kuduz var mı yok mu bunu öğrenebilmek için tahlil yapacaklar. Ahırımda yaklaşık 80 tane hayvanım var. Yaklaşık 20 tanesini ayırmıştık. Bu 20 koyunda saldırıya uğradı. Genellikle kuyruk ve but kısımlarını ısırmışlar. Sokak köpekleriyle alakalı gerekli önlemler alınmalı. Hayvanlardan ziyade insanlara da saldırabilir. Tedbirler alınmalı” dedi.

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#Sokak Köpekleri
#Koyun
#Sİvas
39 dakika önce
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