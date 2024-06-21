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Sivas'ta yolcu otobüsü yoldan çıktı: 8 yaralı

09:34 - 21/06/2024 Cuma
IHA
<p>Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi.</p>
Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde meydana geldi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 8 yolcu hafif şekilde yaralandı.

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Doğançal mevkiinde sürücüsü belirlenmeyen Turay firmasına ait bir yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole indi. 

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Kazada otobüs içerisinde bulunan 31 yolcudan 8'i hafif şekilde yaralandı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İmranlı Arama Kurtarma ekipleri (İMAYKUT) sevk edildi. 

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Sivas
#Yolcu Otobüsü
#Kaza
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