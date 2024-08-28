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SOLOTÜRK İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

15:06 - 28/08/2024 Çarşamba
AA

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapacağı prova öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

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SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında izlenen çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi.


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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda ilgi ve heyecanla takip edilen uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Çevre tanıma uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.


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SOLOTÜRK'ün saat 18.00'de ise prova uçuşu yapması bekleniyor.

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#SOLOTÜRK
#30 Ağustos Zafer Bayramı
#İstanbul
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