Sönmüş lavların arasındaki kale gizemini koruyor: Çok heyecanlandım ve parmaklarım titremeye başladı

"Çok heyecanlandım ve parmaklarım titremeye başladı"





Uydu görüntülerinin ardından Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi'ne gittiğini ve burada mahalleliden bölge hakkında bilgi aldığını dile getiren Salcıoğlu, “Lavların olduğu bölgede tarihi eser, ev gibi yapıların olduğunu söylediler. Bu da benim ilgimi çekti. Oraya giderek droneyi uçurdum. Bölgeyi incelerken ekranda bir yükselti gördüm. Sonra drone ile oraya yöneldim. Orada kocaman bir kale fark ettim. O an çok heyecanlandım ve parmaklarım titremeye başladı. Normalde bir çırpıda çektiğim görüntüleri ellerim titriyor diye çekemedim. Kaleyi etraflıca çektim ve kalbe benzeyen çok hoş bir görüntüsü vardı. 13 Haziran tarihinde bu görüntüleri sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Kaleyle ilgili hiçbir bilgiye rastlamadım. Orayı ilk keşfedip yayınlayan bendim. İnanılmaz derecede ilgi gördü” diye konuştu.