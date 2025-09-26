Sorunları birlikte aşacağız

Bölgedeki sıkıntıları birlikte aşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, 6 yıl sonra Beyaz Saray’da bir araya geldi. Oval Ofis’te görüşen iki lider basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, görüşmenin ana gündem maddesinin F-35 ve F-16’lar olduğunu belirterek “Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum” dedi. Trump ise Erdoğan için “Çok çetin bir adam” ifadesini kullandı.