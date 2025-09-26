Sorunları birlikte aşacağız

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 4. Ünitesi’ne ait reaktör kabı Moskova’dan yola çıktı. Türkiye’ye teslim edilmek üzere törenle uğurlanan ve üzerinde "Gelecek Yakında" yazan reaktör kabları yaklaşık üç hafta sonra Akkuyu'ya ulaşacak. Bu sevkiyatla birlikte tesisteki nükleer adalar son şeklini alacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, 6 yıl sonra Beyaz Saray’da bir araya geldi. Oval Ofis’te görüşen iki lider basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, görüşmenin ana gündem maddesinin F-35 ve F-16’lar olduğunu belirterek “Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum” dedi. Trump ise Erdoğan için “Çok çetin bir adam” ifadesini kullandı.
Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’nde alınan Dinamo Zagreb yenilgisi taşları yerinden oynatacak. Sorunu, Samandıra’daki disiplinsizlik olarak tespit eden başkan Saran, eski futbolculardan Volkan Demirel ile futbol operasyonunun başına geçmesi için görüştü. Tedesco ve Özek’ten de acilen rapor alınacak.