Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sorunları birlikte aşacağız

Sorunları birlikte aşacağız

04:0026/09/2025, الجمعة
G: 26/09/2025, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Eylül 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Eylül 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

4. ünitenin reaktör kabı yola çıktı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 4. Ünitesi’ne ait reaktör kabı Moskova’dan yola çıktı. Türkiye’ye teslim edilmek üzere törenle uğurlanan ve üzerinde "Gelecek Yakında" yazan reaktör kabları yaklaşık üç hafta sonra Akkuyu'ya ulaşacak. Bu sevkiyatla birlikte tesisteki nükleer adalar son şeklini alacak.

Bölgedeki sıkıntıları birlikte aşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, 6 yıl sonra Beyaz Saray’da bir araya geldi. Oval Ofis’te görüşen iki lider basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, görüşmenin ana gündem maddesinin F-35 ve F-16’lar olduğunu belirterek “Birlikte el ele bölgedeki sıkıntıları aşacağımıza da inanıyorum” dedi. Trump ise Erdoğan için “Çok çetin bir adam” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni yapılanma

Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi’nde alınan Dinamo Zagreb yenilgisi taşları yerinden oynatacak. Sorunu, Samandıra’daki disiplinsizlik olarak tespit eden başkan Saran, eski futbolculardan Volkan Demirel ile futbol operasyonunun başına geçmesi için görüştü. Tedesco ve Özek’ten de acilen rapor alınacak.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS EK TERCİH TARİH AÇIKLAMALARI 2025: DGS ek tercihler ne zaman alınacak, ek yerleştirme kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı?