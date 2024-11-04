Soykırım peşini bırakmıyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 4 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kurala uymayan şirkete men
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlemeye gidecek. Bu sayede, site yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek ve keyfi işlere yaptırım gelecek. Düzenleme sonrasında ülke genelindeki
4 bin kadar firmanın ancak yüzde 25'inin lisans belgesi alabileceği ifade ediliyor.
Soykırım Kamala'nın peşini bırakmıyor
Bir yılı aşkın süredir devam eden Gazze Soykırımında işgalci güce destek veren Biden yönetiminin iki numaralı ismi ve başkan adayı Kamala Harris'e seçmen tabanında yoğun tepki var. Harris'in mitingleri sıksık Filistin protestoları ile kesiliyor. Yoğun Müslüman nüfusa sahip Michigan'da Harris ile Trump başa baş gözüküyor. Ülke genelinde Müslüman seçmen üçüncü adayı destekliyor.
Art niyet 'VAR'
Trabzonspor’un, 11. Haftada evinde Fenerbahçe’yi ağırladığı maç büyük heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertliler Fred ile öne geçerken, bordo-mavililer Banza’nın 2 penaltı golü ile karşılık verdi. Eşitlik sayısı ise Dzeko’dan gelirken, son sözü Amrabat
söyledi. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan, verdikleri hatalı kararlarla büyük tepki çekti.