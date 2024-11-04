Soykırım peşini bırakmıyor

Kurala uymayan şirkete men

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Kat Mülkiyeti Kanunu'nda düzenlemeye gidecek. Bu sayede, site yönetim şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirilecek ve keyfi işlere yaptırım gelecek. Düzenleme sonrasında ülke genelindeki

4 bin kadar firmanın ancak yüzde 25'inin lisans belgesi alabileceği ifade ediliyor.