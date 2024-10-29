Soykırıma ortak olan şirketler

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Bütçenin %4,4'ü sosyal refaha
Hükümet, sosyal devlet ilkesi kapsamında 2025 yılında da sosyal refah payını tüm dezavantajlı kesimlere yayacak. 14,7 trilyon liralık bütçeden yardımlara ayrılan ödenek 650,9 milyar liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 4,4'üne denk gelen bu tutar sağlık priminden, yoksul ailelerin elektrik tüketim desteğine kadar bir çok alanda kullanılacak.
Soykırımın küresel ortağı şirketler
Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında 1 yıldan fazla süredir soykırım işleyen İsrail'e birçok uluslararası şirket de faaliyetleriyle destek veriyor. Başta Boeing, Elbit ve IAI gibi savunma sanayii şirketleri katliamdan silah satarak kâr elde ederken, Google, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleri ise sağladıkları altyapı imkanıyla işgalci gücün suçlarına ortaklık ediyor.
Derbiye aslan pençesi
10. haftanın kapanış maçında G.Saray, konuk ettiği Beşiktaş'a ligde ilk mağlubiyetini tattırırken, ezeli rakibi ile puan farkını 8'e çıkardı. Aslan'ın gollerini Sanchez ve Osimhen kaydederken, Muçi'nin uzatmadaki muhteşem golü Kartal'a yetmedi.