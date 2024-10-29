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Soykırıma ortak olan şirketler

Soykırıma ortak olan şirketler

04:0029/10/2024, Salı
G: 29/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Bütçenin %4,4'ü sosyal refaha

Hükümet, sosyal devlet ilkesi kapsamında 2025 yılında da sosyal refah payını tüm dezavantajlı kesimlere yayacak. 14,7 trilyon liralık bütçeden yardımlara ayrılan ödenek 650,9 milyar liraya çıkarıldı. Bütçenin yüzde 4,4'üne denk gelen bu tutar sağlık priminden, yoksul ailelerin elektrik tüketim desteğine kadar bir çok alanda kullanılacak.

Soykırımın küresel ortağı şirketler

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında 1 yıldan fazla süredir soykırım işleyen İsrail'e birçok uluslararası şirket de faaliyetleriyle destek veriyor. Başta Boeing, Elbit ve IAI gibi savunma sanayii şirketleri katliamdan silah satarak kâr elde ederken, Google, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleri ise sağladıkları altyapı imkanıyla işgalci gücün suçlarına ortaklık ediyor.

Derbiye aslan pençesi

10. haftanın kapanış maçında G.Saray, konuk ettiği Beşiktaş'a ligde ilk mağlubiyetini tattırırken, ezeli rakibi ile puan farkını 8'e çıkardı. Aslan'ın gollerini Sanchez ve Osimhen kaydederken, Muçi'nin uzatmadaki muhteşem golü Kartal'a yetmedi.

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