Soykırıma ortak olan şirketler

Soykırımın küresel ortağı şirketler

Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında 1 yıldan fazla süredir soykırım işleyen İsrail'e birçok uluslararası şirket de faaliyetleriyle destek veriyor. Başta Boeing, Elbit ve IAI gibi savunma sanayii şirketleri katliamdan silah satarak kâr elde ederken, Google, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleri ise sağladıkları altyapı imkanıyla işgalci gücün suçlarına ortaklık ediyor.