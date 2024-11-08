Soykırımla anılacaklar

Başkanlığı soykırımla anılacak

Başkanlık dönemi boyunca dış politikada çuvallayan ABD Başkanı Joe Biden'ın siyasi mirası, İsrail'e verdiği destek yüzünden “Soykırım destekçisi” diye anılacak. Soykırımı engellemek yerine İsrail’e, 20 milyar doları aşan silah veren Biden yönetimi “insani yardım limanı” kisvesinde katliamlara istihbarat sağladı. Ayaklanan üniversite öğrencileri ve profesörler tutuklanırken, BM’de ateşkes için verilen çabalar da veto edildi.