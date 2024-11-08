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Soykırımla anılacaklar

Soykırımla anılacaklar

04:008/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Yüksek teknolojiye 630 yeni yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, ileri teknoloji alanlarında 2030 yılına kadar 30 milyar doların üzerinde yatırımın önünü açacaklarını söyledi. Kacır, "Bu yıl çıktığımız Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı'nda 630 yeni yatırım için başvuru yapıldı" dedi.

Başkanlığı soykırımla anılacak

Başkanlık dönemi boyunca dış politikada çuvallayan ABD Başkanı Joe Biden'ın siyasi mirası, İsrail'e verdiği destek yüzünden “Soykırım destekçisi” diye anılacak. Soykırımı engellemek yerine İsrail’e, 20 milyar doları aşan silah veren Biden yönetimi “insani yardım limanı” kisvesinde katliamlara istihbarat sağladı. Ayaklanan üniversite öğrencileri ve profesörler tutuklanırken, BM’de ateşkes için verilen çabalar da veto edildi.

Avrupa'da aslan şov

Namağlup Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde fırtına gibi esiyor… Sarı-kırmızılı takım, 4. hafta maçında ağırladığı Tottenham’a sahayı dar ederken, perdeyi müthiş bir gol atan Yunus açtı. Şov gecesinde Osimhen attığı 2 golle yıldızlaştı. Maçı 10 kişi tamamlayan İngiliz ekibi 9 puanda kalırken, Galatasaray 10 puana ulaştı.

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