Sular çekildi: Selçuklu hanı ortaya çıktı

Konya şehir merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Altınapa Barajı, bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Barajda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalmasıyla, 822 yıllık Selçuklu dönemi Altınapa Hanı gün yüzüne çıktı.
Ülkemizde ve Konya genelinde etkili olan kuraklık baraj seviyelerinde ciddi düşüşe neden oldu. Konya’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan biri Altınapa da bu barajlardan. Altınapa Barajı’nda geçtiğimiz yıllarda da yaşanan çekilmelerden dolayı 823 yıllık tarihi Selçuklu hanı yeniden gün yüzüne çıktı.
Tarihi han son yıllarda yaşanan kuraklık ve yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor ve sular altında kalıyor. Bu yıl yaz aylarının kurak gitmesi de tarihi hanın yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.
1950’Lİ YILLARDA SULAR ALTINDA KALMIŞTI
Meram Çayı üzerinde sulama ve içme suyu temini amacı ile 1950’li yıllarda inşa edilen Altınapa Barajı, faaliyete girmesiyle Anadolu Selçukluları döneminde yaptırılan Altınapa Hanı su altında kaldı.
Zamanla unutulan tarihi han, 20 yıl önce yağışların azalmasına bağlı suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı.
Konya’da bulunan Meram Çayı üzerinde 1950 yılında içme suyu temin etmek ve çevredeki arazileri sulamak amacıyla Altınapa Barajı yaptırılmış ve suların giderek yükselmesiyle 823 yıllık Selçuklu Hanı olan Altınapa Hanı sular altında kalmıştı.
Havaların kurak gitmesi ve yağmurların az yağmasından dolayı baraj suları çekilince Altınapa Hanı yeniden gün yüzüne çıktı ve suyun altından tarih fışkırdı.
SELÇUKLU DÖNEMİNİN EN ESKİ ESERLERİNDEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Altınapa Hanı’nın Selçuklu döneminin en eski eserleri arasında olduğunu belirterek, eserin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.
Eserin bulunduğu konum nedeniyle yüzlerce yıl insanlara hizmet verdiğini belirten Çaycı, “Konya’nın batıya açılan yol güzergahının ikinci merhalesindeki Altınapa Hanı, Selçuklu dönemi erken tarihli yapıtlarından birisi.
Altınapa’nın bir vakfiyesinde bu handan da bahsedilir. Vakfiyede 1201 tarihi geçmektedir. Hanın yapılış tarihini daha erkene götürmek mümkün. Konya’dan sonra Beyşehir ve Doğanhisar yol ayrımının kavşak noktasında. Bu sebepten dolayı oldukça stratejik yere sahip. Önemli bir uğrak noktada.
1950’li yıllarda inşa edilen Altınapa Barajı’nın suları altında kalmış. Mevsim ve yağış miktarına bağlı kalarak yıllara göre zaman zaman sular altında kalır, zaman zaman da gün yüzüne çıkmaktadır” dedi. Hanın Konya-Beyşehir karayolu baraj mevkisinde su çekildiğinde kolaylıkla fark edildiğini aktaran Çaycı, şunları söyledi:
“Bölgenin aldığı yağış miktarıyla doğru orantılı şekilde ortaya çıkıyor veya sular altında kalıyor. Ayakta kalmış gibi görünse de statik mukavemeti yok. Yapının yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. O da başka yerde yeniden ayağa kaldırmakla mümkündür. Aksi takdirde muhafaza etmek mümkün olmaz. Suyla 50-60 yıllık bir tahribat görülüyor, korozyona uğramış.”