Sultan Abdülaziz'in 152 yıllık fermanı kaçakçılardan kurtarıldı

Ayrıca, 1850'li yıllara ait olduğu düşünülen Amerikan yapımı 3 silah, 60 anahtar, 73 Osmanlı saray mutfağında kullanılan gümüş malzeme, 1 gümüş barutluk, 2 gümüş gelin kemeri, 8 başarı nişanı, 11 gümüş bilezik, 9 köstekli saat, 1 gümüş kasa, 1 haç işaretli kolye ve Osmanlı döneminde kadınların kullandığı düşünülen çok sayıda gümüş takı, madalyon ve sikke ele geçirildi.