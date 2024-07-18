|
Gündem

Sülük toplamak için gittiği sazlıklarda kayboldu: Dronla yeri tespit edilip 18,5 saat sonra kurtarıldı

15:02 - 18/07/2024 Perşembe
DHA

Bursa'da sülük toplamak için gittiği Uluabat Gölü'ndeki sazlıkların arasında kaybolan Rizvan Kozan (54), 18,5 saat sonra AFAD ekipleri tarafından dronla yeri tespit edilerek kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışması dron kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

1/ 8

12 Temmuz'da Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi'ndeki evinden sülük toplamak için, Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'ne giden Rizvan Kozan, sazlıkların arasında kayboldu. 

2/ 8

Kozan'ın, saat 14.00 sıralarında cep telefonundan arayarak, sazlıkların arasında kaybolduğunu söylediği eşinin ihbarıyla jandarma ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı. 

3/ 8

Gölyazı Mahallesi'nde arama çalışması yürüten jandarma ekiplerinin talebiyle bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 13 Temmuz'da saat 05.00 sıralarında motoru göl kıyısında bulunan Kozan'a ulaşmak için dronla havadan arama çalışması başlatıldı.

4/ 8

Kaybolduktan 18,5 saat sonra, saat 08.30 sıralarında sazlıkların arasında dronla tespit edilen Rizvan Kozan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışması dron kamerasıyla görüntülenirken, Kozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

5/ 8
6/ 8
7/ 8
8/ 8
#Bursa
#Rizvan Kozan
#Uluabat Gölü
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 2024 TERCİH EKRANI: 240-250-260-280-299-310 puanla hangi üniversiteye gidebilirim?