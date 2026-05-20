Sumud'a silahlı saldırı

Krizlerde müşterinin ilk adresi Türkiye
11 holde 600 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen Hometex 2026 Fuarı’na 45 ülkeden alıcı geldi. Türkiye’nin ticarette güvenli liman olduğunu ve 211 ülkeye tekstil ihraç ettiğini belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Kriz dönemlerinde uluslararası müşterilerin ilk adresi yine Türkiye oluyor” dedi. Bolat, ev tekstilinde Türkiye’nin Avrupa birincisi olduğunun altını çizdi.
Katil İsrail bu sefer de kurşun sıktı!
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’ndaki 5 tekneye işgalci İsrail askerleri silahlı saldırıda bulundu. Filoya ait teknelerin tamamı İsrail tarafından alıkonulurken, 40 ülkeden 400'e yakın aktivist de hukusuz bir şekilde gözaltına alındı.
Daha güçlü Galatasaray geliyor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yenilenen Kalamış Tesisleri'nin açılışı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda yaptığı açıklamada, “Sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, altyapısına yatırım yapan, geleceğini planlayan güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz” dedi.