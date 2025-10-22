Suriyelilerin dönüş yolculuğu devam ediyor: 'Türkiye’ye bereket versin, çok teşekkür ederim'





Gaziantep’ten geldiğini belirten 32 yaşındaki Mustafa Rannan "Burada inşaatlarda ve çiçek satarak geçimimi sağladım. 20 yaşında Türkiye’ye geldim. Şimdi ev eşyalarımı, yataklarımı ve çocukların elbiselerini götürüyorum. Türkiye’de çok arkadaşım oldu. ‘Niye bizi bırakıyorsun’ dediler ama ben onlara ‘Suriye’ye gidip düzenimi kurmam gerek’ dedim. Türkiye’ye bereket versin, çok teşekkür ederim" diye konuştu.















