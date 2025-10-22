Yeni Şafak
Suriyelilerin dönüş yolculuğu devam ediyor: 'Türkiye’ye bereket versin, çok teşekkür ederim'

09:4322/10/2025, Çarşamba
IHA
Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri gece saatlerinde de sürüyor.

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık’ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ederken, Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gece saatlerinde de geçişler aralıksız sürüyor. Sınır kapılarında geç saatlere kadar süren geçişlerde, yanlarına aldıkları eşyalarla memleketlerine dönen Suriyeliler, Türkiye’ye verdikleri destek ve misafirperverlik için teşekkür etti.


Gaziantep’ten geldiğini belirten 32 yaşındaki Mustafa Rannan "Burada inşaatlarda ve çiçek satarak geçimimi sağladım. 20 yaşında Türkiye’ye geldim. Şimdi ev eşyalarımı, yataklarımı ve çocukların elbiselerini götürüyorum. Türkiye’de çok arkadaşım oldu. ‘Niye bizi bırakıyorsun’ dediler ama ben onlara ‘Suriye’ye gidip düzenimi kurmam gerek’ dedim. Türkiye’ye bereket versin, çok teşekkür ederim" diye konuştu.





Şanlıurfa’dan geldiğini belirten Suriyeli Riham Elubiyd Elabdullah, Türkiye’de geçirdiği yıllardan memnun olduğunu belirterek, "Türkiye’de 12 yılım geçti. Çok güzel zamanlarım oldu. Türkiye bizlere çok iyi baktı. Burada yeni arkadaşlar edindim, okul okudum. Türkiye’yi hatırlatacak olan karnemi yanımda götürüyorum. Arkadaşlarım önce çok üzüldüler ama sonra ‘gidin, orada akrabalarınız var’ dediler. Şimdi Şam’a dönüyoruz" dedi.


