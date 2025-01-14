Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor: Türkiye bizi yalnız bırakmadı

15 yaşındaki Ümmeye Elbekri ise "Ülkeme dönerken mutluyum ama arkamda çok şey bırakıyorum. Arkadaşlarımı, okulumu, her şeyi..." ifadelerini kullandı.





Suriye'ye döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Elbekri, "Arkamda dağlar gibi şeyler bırakıyormuş gibi hissediyorum ama yine kendi vatanımda yaşamayı çok istiyorum. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Bizleri okuttular, yardım ettiler, yalnız bırakmadılar." diye konuştu.