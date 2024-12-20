Suriye'nin birliğe ihtiyacı var

Suriye halkının birliğe ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi’nde birlik çağrısı yaptı: Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz.