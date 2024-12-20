Suriye'nin birliğe ihtiyacı var

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Zarftan 29 bin 583 TL çıktı
Milyonların dikkatle takip ettiği asgari ücret toplantılarının üçüncü turunda da rakam gündeme gelmezken, Türk-İş asgari ücrette talep ettiği rakamı açıkladı. Genel Başkan Ergün Atalay elindeki zarfı açtı, “Önerimiz yüzde 45 enflasyon üzerine yüzde 20 refah payı eklenerek 29 bin 583 TL" dedi.
Suriye halkının birliğe ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi’nde birlik çağrısı yaptı: Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz.
Fenerbahçe kayıp istemiyor
Süper Lig’deki son maçında Başakşehir’i yenerek Beşiktaş mağlubiyeti sonrası kendine gelen Fenerbahçe, bugün deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçına da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Sarı-lacivertliler, hem yeni bir seriye başlamak hem de zirveyle olan puan farkının açılmasına izin vermemek istiyor.