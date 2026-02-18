Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 54 yeni ürün daha eklendi! Sucukta gıda boyası lahmacunda taşlık

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerini ve markaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 54 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi.

Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların ‘dana kıyma’ ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.