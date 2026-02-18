Yeni Şafak
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 54 yeni ürün daha eklendi! Sucukta gıda boyası lahmacunda taşlık

Taklit ve tağşiş listesi güncellendi: 54 yeni ürün daha eklendi! Sucukta gıda boyası lahmacunda taşlık

10:4618/02/2026, Çarşamba
DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerini ve markaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 54 yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. 

Listeye 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 54 yeni ürün daha eklendi.


Listede kıyma, zeytinyağı, tereyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların ‘dana kıyma’ ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.


DANA SUCUKTA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ


Son testlerde; bazı markaların ‘sucuk (dana)' ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi. Ankara’nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten firmanın lahmacun iç harcında (dana) ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi. 


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tağşiş
#Sucuk
