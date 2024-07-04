Taksiciye kaldırım taşıyla saldırıp gasp girişiminde bulunmuştu: Cezası belli oldu

Tutuklu sanık Tan, “Böyle bir olay nedeniyle sizin ve ailenin karşısına çıktığım için üzgünüm. Selim amcanın parasına dokunmadım. Taksicilere yönelik saldırıyı Selim amca fırsat bilip, ailemden para talep etti. Zor günler geçiriyorum. Eşimle ayrılma aşamasına geldim. En ağır adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.





Sanık avukatının, Keleş'in para talebini ne olduğunu açmasını istemesi üzerine sanık Tan, "Babam ve amcamla yemek yemişler. Ailem, Selim amcanın çalışamayacağını düşünüp, bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için bir araya gelmiş. 2 ev ve bir otomobil parası olarak 5 milyon lira talep etmiş. Bunun karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini söylemiş" diye karşılık verdi. Söz verilen Selim Keleş ise "Yemek yemedik. Numaramı nereden buldularsa görüşmek istediler, bir kafede bir araya geldik. Helalleşelim dediler. O zaman 5 milyon lira verin helalleşelim, dedim. Onlar 70 bin lira teklif etti" dedi.