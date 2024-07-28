Taksim'de büyük tehlike: Vatandaş isyan etti

"İzmir'de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz''

Trafo kablosunun 2 gün önce koptuğunu söyleyen Veysi Maskan, "Bu, yağmurdan dolayı ateş çıkarıyor. İkinci bir İzmir vakası olmaması için elektrik idaresini aradım, gelip yapması için. İzmir'de olan olayı gördükten sonra böyle şeyleri gördüğümüz zaman hemen yetkilileri arıyoruz gelip yapmaları için ricada bulunuyoruz'' ifadelerini kullandı.