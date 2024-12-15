Tam anlamıyla bir halk devrimi

Emeklilere refah payı

Emekli taban aylığının artırılması için gereken yasal düzenleme, ocak ayı ortasında Meclis gündemine gelecek. Düzenleme ile en düşük emekli maaşının 15 bin lira ila 16 bin lira arasında şekillenmesi bekleniyor. Emekliler refah payını ise ocak sonu ya da şubat başında alacak.