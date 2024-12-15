Tam anlamıyla bir halk devrimi

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Emeklilere refah payı
Emekli taban aylığının artırılması için gereken yasal düzenleme, ocak ayı ortasında Meclis gündemine gelecek. Düzenleme ile en düşük emekli maaşının 15 bin lira ila 16 bin lira arasında şekillenmesi bekleniyor. Emekliler refah payını ise ocak sonu ya da şubat başında alacak.
Türkiye bölgenin kilit ülkesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ve bölgenin son dönemde sancılı günler yaşadığını belirtti. Erdoğan “Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, 'bölgenin kilit ülkesi' kimliğiyle öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ne yaparlarsa yapsınlar engelleyemezler
Galatasaray’ın Aralık ayı olağan divan toplantısı dün Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, “Davranış biçimimiz, hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler” ifadelerini kullandı.