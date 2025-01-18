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Bakanlık listeyi güncelledi: Köfte ve mantı diye bakın halka ne yedirmişler?

Bakanlık listeyi güncelledi: Köfte ve mantı diye bakın halka ne yedirmişler?

21:4718/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Gıdada sahteciliğin önüne geçmek için çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Denetimlerde zeytinyağından köfteye, mantıdan baharatlara kadar birçok üründe yabancı madde tespit edildi. İşte Bakanlığın yayınladığı son listedeki firmalar, bulundukları şehirler ve ürünler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahteciliğini tespit ederek kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yapılan denetimlerin ardından taklit ve tağşiş ürünler listesi yeniden güncellendi. Bu listeye 29 yeni ürün daha eklendi.

Denetimlerde, zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, et ürünlerinde kanatlı etine rastlanırken, pul biberde gıda boyası ve kekikte yabancı madde tespit edildi.

Soğuk sıkım zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerin, daha düşük kaliteli zeytinyağı ile karıştırıldığı da belirlendi.

Yapılan kontroller sonucunda insan sağlığını riske atabilecek ürünlerin sayısı 185'e, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin toplam sayısı ise 909'a ulaştı.

Yayımlanan listede yer alan son 29 ürün ve markası şöyle;

Güncel listeye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişim sağlanabiliyor.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tağşiş
#Ürün
#Liste

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