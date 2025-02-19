Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı

14:5219/02/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Tekirdağ'da etkili olan poyraz sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan kırmızı yosunlarla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle denizin dibinden kopan kırmızı yosunlar, Tekirdağ sahilinin bir kısmını kapladı. 

Süleymanpaşa ilçesinin kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kızıla boyadı.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Poyraz, nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, 2 gündür ava çıkamadı.  

#Tekirdağ
#Marmara Denizi
#Meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk sahur ve iftar için geri sayım! 2025 Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?