Tekirdağ sahili kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ'da etkili olan poyraz sonrası sahil şeridi deniz dibinden kopan kırmızı yosunlarla kaplandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısının ardından Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu.
Rüzgar nedeniyle denizin dibinden kopan kırmızı yosunlar, Tekirdağ sahilinin bir kısmını kapladı.
Süleymanpaşa ilçesinin kıyısında biriken yosunlar, sahil şeridini yer yer kızıla boyadı.
Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Poyraz, nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, 2 gündür ava çıkamadı.