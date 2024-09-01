Tekirdağ'da 3 ayda 50 fabrika yandı: Sanayi yangınları ürpertici boyuta ulaştı

Tekirdağ sanayisinin geleceği ve alınması gereken önlemler

Uzmanlar, yangınların önlenmesi ve sanayinin geleceğinin korunması için ciddi önlemler alınması gerektiği konusunda hemfikir. Fabrikalarda yangın güvenliği sistemlerinin güncellenmesi, itfaiye ekiplerinin sanayi bölgelerinde daha etkin konumlandırılması ve çalışanlara yangın güvenliği eğitimi verilmesi öneriliyor. Ayrıca, fabrikaların bulunduğu bölgelerde daha sıkı denetimler yapılması gerektiği de belirtiliyor.

Tekirdağ'daki sanayi yangınları, sadece bölgedeki sanayiciler için değil, Türkiye'nin genel sanayi politikaları için de bir uyarı niteliği taşıyor. Bölgedeki yangın güvenliği açıklarının kapatılması ve benzer felaketlerin önlenmesi için gerekli adımların atılması gerektiği vurgulanıyor. Fabrika yangınları sanayiciyi etkilediği gibi fabrikada çalışan yüzlerce işçiyi de etkiliyor.