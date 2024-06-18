Tekirdağ'da 90'ları aratmayan görüntü: Bayram günü tankerlerle su taşıdılar

"TESKİ'ye para toplayalım"

Fabrika işçi olarak çalıştıklarını belirten başka bir vatandaş ise, “İşçiyiz iki günlük iznimiz var iki günün ikisinde de susuzluktan evde rehin kaldık dışarı çıkamadık. Üçüncü gün de fabrikaya gidip çalışacağız eğer parayla çözülecekse Çerkezköy halkı toplansın TESKİ'ye para versin yardım toplasın ama şu su sorunu çözülsün” diye konuştu.