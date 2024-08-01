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Tekirdağ'da çıkan yangınlarda hasar büyük: 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar gördü

17:24 - 1/08/2024 Perşembe
AA

Tekirdağ'da Temmuz ayında çıkan yangınlarda 19 bin 676 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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Temmuzda kentte hasat sırasında biçerdöverlerden, elektrik hatlarında meydana gelen arızalardan, yol kenarlarına izmarit ve cam şişe atılmasından da kaynaklanan çok sayıda yangın çıktı.


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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, anız, araç, ev, fabrika yangını başta olmak üzere 911 yangına müdahale etti.


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Temmuzda çıkan yangınlarda, 19 bin 676 dekar tarım alanı zarar gördü.


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Yangınlarda, 1850 dekar ekili buğday, 185 dekar ekili arpa, 130 dekar ekili kanola ve 37 dekar ayçiçeği ekili alanda da zarar meydana geldi.

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Tarım ve Orman müdürlükleri yetkilileri, sezon boyunca üreticileri yangın konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

#Tekirdağ
#Yangın
#Temmuz
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