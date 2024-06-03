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Tekirdağ'da denize 12 bin litre mazot sızdı: 12,6 milyon lira ceza

16:45 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:45 - 3/06/2024 Pazartesi
DHA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yükleme sırasında bağlantının kopup yan yatması nedeniyle denize 12 bin litre mazot sızdı.

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Tekirdağ Liman Başkanlığı, geminin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı.

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Marmaraereğlisi'de cumartesi günü Kamaredere Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen 'Alsu' isimli tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu. 

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Bağlantının kopması üzerine yan yatan gemiden denize mazot sızdı. Olay üzerine limana, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot sızdığı belirlendi. 

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Tekirdağ Liman Başkanlığı, denizin kirletmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uyguladı.

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Limanda önlem alınarak denize dökülen mazotun temizleme çalışmaları sürüyor.  

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#Tekirdağ
#Marmaraereğlisi
#Gemi
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