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Tekirdağ'da şiddetli poyraz: Kırmızı yosunlar kıyıya vurdu

12:26 - 1/08/2024 Perşembe
AA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahildeki bazı alanlar kırmızı yosunla kaplandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, kıyıya vuran yosunlarla hakkında "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu" dedi.

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Kentte dün etkili olan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi. 


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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

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Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, yosunların kirlilikten dolayı oluşmadığını söyledi.


Poyrazın denizin dibindeki yosunları kıyıya vurması nedeniyle yosun birikintisi oluştuğunu ifade eden Tecer, "Yosunların kirlilikten kaynaklandığını düşünenler oluyor ama öyle değil. Sert lodos estiği için denizdeki yosunlar kıyıya vurdu. Bunlar herhangi bir kirlilikten dolayı olmadı. Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Çevre kirliliği gibi bir durum söz konusu değil. Sıcaklığa da bağlı olarak bu yosunlar koku yapabiliyor." dedi.


Tecer, yosunları görenlerin korkmaması gerektiğini aktararak, Tekirdağ'da yosunların zaman zaman kıyıları kapladığını dile getirdi.

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Sahilin bazı kesimlerini kaplayan kırmızı yosunlar, Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince temizleniyor.

#Tekirdağ
#Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi
#Kırmızı yosun
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