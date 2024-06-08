|
Gündem

Tekne faciası: Güvenlik şeridinin dışında yüzüyordu

23:16 - 8/06/2024 Cumartesi
AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürat teknesinin çarptığı Ukraynalı turist yaşamını yitirdi.

1/ 4

Ölüdeniz Mahallesi'nde bir plajın güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov'a (61), su sporları bölümünde çalışan sürat teknesi çarptı.



2/ 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sosnov'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

3/ 4

Cenaze Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



4/ 4

Sürat teknesini kullanan M.Ç. gözaltına alındı.



#Muğla
#Fethiye
#Ölüdeniz
#Tekne
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayram ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında yatacak? SSK-Bağ-kur bayram ikramiyesi ödeme tarihleri