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Tel Rıfat'a özgürlük şafağı

Tel Rıfat'a özgürlük şafağı

04:002/12/2024, Monday
G: 2/12/2024, Monday
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

En düşük emekli aylığında 5 formül

Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira bandında kalmaması için

düğmeye bastı. Hükümetin ajandasında çalışılan 5 formül var. Çıkarılacak etki analizlerine ve bütçe olanaklarına göre, en düşük emekli aylığının şekillenmesi bekleniyor.

Halep operasyonunun arka planı: Altı gün önce sızdılar

Halep’i yeniden muhaliflerin yurdu haline getiren Düşmanı Caydırma Operasyonu’nun ayrıntılarına Yeni Şafak ulaştı. Üç yıldır hazırlanılan ve iki kez ertelenen harekat için şartlar olgunlaşınca düğmeye basıldı. 27 Kasım günü dünyayı şoka uğratan harekat öncesinde muhalifler, rejim kontrolündeki noktalara altı gün önceden sızdı.

Aslan'a Eyüp freni

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Emre Akbaba’nın golüyle geriye düşse de Barış Alper ve Sallai ile öne geçti. Son sözü ise Eyüpspor’dan Ampem söyledi. Kaleci Berke’nin müthiş performansına takılan Aslan, ligde 5 hafta sonra puan kaybetti.

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