Tel Rıfat'a özgürlük şafağı

En düşük emekli aylığında 5 formül

Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira bandında kalmaması için

düğmeye bastı. Hükümetin ajandasında çalışılan 5 formül var. Çıkarılacak etki analizlerine ve bütçe olanaklarına göre, en düşük emekli aylığının şekillenmesi bekleniyor.