TEM Otoyolu'nda kamyonet devrildi: Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Ataşehir sapağında bir kamyonet, aniden önüne çıkan bir otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olay nedeniyle oluşan trafik, kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

1 / 6 Kaza, saat 12.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir sapağında meydana geldi.



2 / 6 İddiaya göre; Hakan A. yönetimindeki 34 TM 1921 plakalı tekstil malzemesi yüklü kamyonet, önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yaptı.



3 / 6 Hakan A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yola devrildi.



4 / 6 İhbar üzerine olay sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



5 / 6 Hastanede tedavi altına alınan kamyonet şoförü Hakan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kamyonette bulunan tekstil malzemeleri çekiciye yüklendi.