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Temel kazısından mezar odaları çıktı: Ekipler müzeye nakli için seferber oldu

Temel kazısından mezar odaları çıktı: Ekipler müzeye nakli için seferber oldu

10:3617/12/2024, Salı
G: 17/12/2024, Salı
IHA
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Hatay'da yürütülen inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında tarihi kaya mezar odaları bulundu. Mezardan çıkan seramik kaplar ekipler tarafından müze yetkililerine teslim edilirken çevrede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde devam eden inşaat çalışmalarında bina temeli kazısı sırasında kaya mezar odaları bulundu.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, alana şerit çekerek koruma altına aldı.


Ekipler tarafından kaya mezar alanından çıkarılan seramik kaplar müzeye nakledildi.


Mezar odası içerisindeki pişmiş toprak lahit mezarın müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Çevrede toplanan vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.


“Kaya mezarları çok fazla ilgi uyandırdı”

Kaya mezarında yürütülen çalışmaları merakla izleyen 18 yaşındaki Ümit Can Kurt, “Dün sabah kazı çalışması yapılırken bir alan bulundu. Eskilerden kalma, yerin içerisinde mezar bulundu. Kazı çalışmasını yaparken gördüğümüz andan itibaren direkt yetkililere bilgi verildi. Onlar da zaten gereken hususları yaptılar. Şu anda arkeologlar burada gereken işlemleri yapıyorlar. Bulunan kaya mezarı alanı bizde çok fazla merak uyandırdı. Bütün herkes burada kazı alanını izliyor” dedi.

#Hatay
#inşaat kazısı
#kaya mezarları
#müze

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