Terör örgütünü ortadan kaldıracağız

Çalışan asgaride beklediğini alamadı

Açıklanan yüzde 30’luk asgari ücret zammı, çalışanları memnun etmedi. İşçi sendikaları, 22 bin 104 liranın beklentileri karşılamaktan çok uzak bir rakam olduğunu dile getirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut komisyon yapısı değişmediği takdirde bir daha görüşmelere katılmayacaklarını söyledi. Hak-İş ise belirlenen asgari ücretin ülke gerçekleri dikkate alınmadan belirlendiğini ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak bir rakam olduğunu açıkladı.