Terör örgütünü ortadan kaldıracağız

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Çalışan asgaride beklediğini alamadı
Açıklanan yüzde 30’luk asgari ücret zammı, çalışanları memnun etmedi. İşçi sendikaları, 22 bin 104 liranın beklentileri karşılamaktan çok uzak bir rakam olduğunu dile getirdi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut komisyon yapısı değişmediği takdirde bir daha görüşmelere katılmayacaklarını söyledi. Hak-İş ise belirlenen asgari ücretin ülke gerçekleri dikkate alınmadan belirlendiğini ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak bir rakam olduğunu açıkladı.
Teslim olmazlarsa Suriye'ye gömeriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Suriye’nin bekasına kasteden DEAŞ ve PKK’nın başını ezmekte kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, bölücü canilerin ya kendilerinin silahlara veda edeceğini ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömüleceğini vurguladı.
Anderson Talisca En-Nesyri'ye bağlı
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Anderson Talisca’ya karşılık istediği Yusuf En-Neysri için Fenerbahçe'ye 35 milyon Euro önerdi. Sarı-lacivertli yönetim, En-Nesyri’nin gitmesini istemeyen Mourinho’yu ikna edip, buradan gelecek parayla Talisca’nın yanında bir stoper, bir forvet ve bir de bek almak istiyor.