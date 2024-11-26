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Terörist cenazesine katılmak normalmiş

Terörist cenazesine katılmak normalmiş

04:0026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İslam ülkelerinden 30 milyar dolar geldi

MÜSİAD'ın düzenlediği 28'inci Uluslararası İş Forumu, 25 ülkeden çok sayıda

katılımcıyı İstanbul'da ağırladı. Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 yıl önce İslam ülkelerinden Türkiye'ye gelen sermayenin 2 milyar doları geçmezken, şimdi 30 milyar doları aştığını söyledi. Bolat, "Bundan sonra da tüm İslam dünyasından yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Aldırdığı iptal kararı CHP’nin ayağına dolandı

CHP'nin, 'MEB belediyelerin anaokulu açmasına izin vermiyor' propagandası elinde patladı. 'Belediyelerin kreş adı altında anaokulu açma yetkisini' 2007'de AYM'ye götürerek iptal ettirenin CHP olduğu ortaya çıktı.

Cham fırtınası

Trabzonspor, Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında sahasında sonuncu Adana Demirspor'u farklı mağlup etti. Muhammed Cham (3) ve Simon Banza (2) ile sonuca giden bordo-mavili takım 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. 3 gol atan Cham, 2 de asist yaparak maçın yıldızı oldu.

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