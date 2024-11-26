Terörist cenazesine katılmak normalmiş

İslam ülkelerinden 30 milyar dolar geldi

MÜSİAD'ın düzenlediği 28'inci Uluslararası İş Forumu, 25 ülkeden çok sayıda

katılımcıyı İstanbul'da ağırladı. Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 yıl önce İslam ülkelerinden Türkiye'ye gelen sermayenin 2 milyar doları geçmezken, şimdi 30 milyar doları aştığını söyledi. Bolat, "Bundan sonra da tüm İslam dünyasından yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.