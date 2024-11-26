Terörist cenazesine katılmak normalmiş

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İslam ülkelerinden 30 milyar dolar geldi
MÜSİAD'ın düzenlediği 28'inci Uluslararası İş Forumu, 25 ülkeden çok sayıda
katılımcıyı İstanbul'da ağırladı. Etkinlikte konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 22 yıl önce İslam ülkelerinden Türkiye'ye gelen sermayenin 2 milyar doları geçmezken, şimdi 30 milyar doları aştığını söyledi. Bolat, "Bundan sonra da tüm İslam dünyasından yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Aldırdığı iptal kararı CHP’nin ayağına dolandı
CHP'nin, 'MEB belediyelerin anaokulu açmasına izin vermiyor' propagandası elinde patladı. 'Belediyelerin kreş adı altında anaokulu açma yetkisini' 2007'de AYM'ye götürerek iptal ettirenin CHP olduğu ortaya çıktı.
Cham fırtınası
Trabzonspor, Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında sahasında sonuncu Adana Demirspor'u farklı mağlup etti. Muhammed Cham (3) ve Simon Banza (2) ile sonuca giden bordo-mavili takım 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. 3 gol atan Cham, 2 de asist yaparak maçın yıldızı oldu.