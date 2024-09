TFF heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye: Dünya lideri Erdoğan

"Sizin yolunuzdan yürüyoruz"





TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz, sizin yolunuzdan yürüyoruz. Çocuklarımıza nasıl her alanda bağımsız bir ülke bırakmak için verdiğiniz mücadelenin, şanslı bir insan olarak birebir şahidiyim. O konuda bütün Türk milletinin önce bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Biz de sizin bu açtığınız yolda, söylediğiniz gibi futbolun barışa, kardeşliğe önce ulusumuz içinde, sonra da uluslararası alanda hizmet etmesini sağlamak, futbolun her alanda ilgi duyulan, toplumu, gençleri, harekete geçiren en önemli unsur olduğu bilinci zaten dünyada var. Sizin gibi bir liderimiz olduğu için her alanda şanslıyız." ifadelerini kullandı.





Hacıosmanoğlu, çocukken Avrupa maçlarındaki sahaları ve tribünleri imrenerek izlediklerini söyleyerek, şu anda Türkiye'nin her yerinde bütün spor branşlarında olduğu gibi futbolda da o tesislerin olduğunu belirtti.





Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Vekili ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da hazır bulundu.