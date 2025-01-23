THY'nin Şam seferleri 12 yıl aradan sonra başladı

Türk Hava Yolları (THY), Akdeniz isimli uçağıyla 12 yıl sonra Suriye'nin Şam kentine yeniden seferlerine başladı. Uçakta 350 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Türk Hava Yollarının (THY) 12 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmişti.
Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.
Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı.
THY, Suriye'ye en son uçuşunu 31 Mart 2012'de icra etmişti.
Haftada 3 gün sefer düzenlenecek
THY, İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek.