Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
THY'nin Şam seferleri 12 yıl aradan sonra başladı

THY'nin Şam seferleri 12 yıl aradan sonra başladı

Burak Doğan
09:0323/01/2025, Perşembe
G: 23/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk Hava Yolları (THY), Akdeniz isimli uçağıyla 12 yıl sonra Suriye'nin Şam kentine yeniden seferlerine başladı. Uçakta 350 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

Türk Hava Yollarının (THY) 12 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. 

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmişti.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı.

THY, Suriye'ye en son uçuşunu 31 Mart 2012'de icra etmişti.

Haftada 3 gün sefer düzenlenecek


THY, İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek.

#THY
#İstanbul
#Şam

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji son dakika il il uyardı! Sağanak ve kar çıktı geliyor: Çarşamba ve perşembe gününe dikkat