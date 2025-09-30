Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü sürücüler zor anlar yaşadı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla yollarda su birikintilerdi oluştu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Polisler de trafiğin aksamaması için kavşaklarda önlem aldı.

1 /5 Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

2 /5 Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiyeyle korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.



3 /5 Değirmendere mevkisinde su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.



4 /5 Karayolları ve belediye ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.

