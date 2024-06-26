Trakyalı çiftçiler endişeli: 'Sarı gelin' çekirge tehlikesiyle karşı karşıya

'AYÇİÇEĞİNDE STRESE KARŞI SERİN HAVA ŞART'





Prof. Dr. Yalçın Kaya, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden ayçiçeğinin, süt olum devresine yağış ve serin havaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Kaya, "Tam çiçeklenme öncesi gerçekten çok büyük bir stres söz konusuydu ayçiçeğinde ama bayram öncesi olan yağışlar en azından şu çiçeklenme dönemindeki stresi kurtardı. Daha büyük önemli olan, verimi etkileyen stres konularından bir tanesi de ayçiçeğinde süt olum devresi. Bu devre son derece kritik. Bu dönemde en azından temmuz ortasına kadar yağışlı ve serin havanın sürmesi ayçiçeğinde yüksek verim için son derece önemli. Yüksek verim için bu temmuz başından ortasına kadar böyle güzel serin esen rüzgarların olması şart. Aksi takdirde mutlaka strese girer. Çünkü o dönemde olan aşırı sıcaklar geçen sene olduğu gibi yağ oranının düşmesine, verimin yüzde 30'a varan bir kayıplara neden olmasına sebep oluyor. İnşallah bu dediğimiz dönem de bu şekilde strese girmez diye düşünüyorum" dedi.