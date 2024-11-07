Trump daha güçlü dönüyor

Trump daha güçlü döndü

60. ABD Başkanlık Seçimleri’nde 292 delegeye ulaşan ve oyların yüzde 52’sini alan Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’e karşı tarihi bir zafer kazandı.Trump, ABD'nin 47'nci başkanı seçildi. Tarihi bir geri dönüş yapan Trump, salıncak eyaletlerin hepsinde zafer elde ederken, Senato’da da 52 sandalye ile çoğunluğu sağladı. Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu sağlaması beklenirken, ülke genelinde 5 milyon oy fark atan Trump, son 20 yılda Cumhuriyetçiler adına en ezici bir zafer elde etmiş oldu.