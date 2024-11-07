Trump daha güçlü dönüyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Piyasalarda Trump rüzgarı
ABD'de Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Dolar endeksi 105'i aşarken; altın, bakır ve petrol düştü. Bitcoin 75 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Avro/dolar paritesi 1,0683 seviyesine kadar geriledi. Türk Lirası'nın, gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi olması dikkat çekti.
Trump daha güçlü döndü
60. ABD Başkanlık Seçimleri’nde 292 delegeye ulaşan ve oyların yüzde 52’sini alan Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’e karşı tarihi bir zafer kazandı.Trump, ABD'nin 47'nci başkanı seçildi. Tarihi bir geri dönüş yapan Trump, salıncak eyaletlerin hepsinde zafer elde ederken, Senato’da da 52 sandalye ile çoğunluğu sağladı. Temsilciler Meclisi’nde de Cumhuriyetçilerin çoğunluğu sağlaması beklenirken, ülke genelinde 5 milyon oy fark atan Trump, son 20 yılda Cumhuriyetçiler adına en ezici bir zafer elde etmiş oldu.
Kartal ikinci yarıda uçtu
UEFA Avrupa Ligi 4. maçında kendi sahasında İsveç'in Malmö ekibini konuk eden Beşiktaş, ikinci yarıda attığı gollerle rakibini mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar Muçi ve Semih ile sonuca giderken, Malmö'nün golü Rieks'ten geldi.