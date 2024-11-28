TSK bir zümrenin değil milletin ordusudur

Orduya siyaset virüsü giremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun bir zümrenin, bir partinin değil, milletin ordusu olduğunu söyledi. Erdoğan, “Disiplin elbette her yerde lazımdır. Ama söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunda hayati öneme sahiptir. Ordumuza, siyaset virüsünün bulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.