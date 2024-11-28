TSK bir zümrenin değil milletin ordusudur

Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ticaret elçileri yoğunluktan memnun
MÜSİAD EXPO Fuarı'nın yoğun geçtiğini ve ticari olarak yeni pazarlara açılmayı kolaylaştırdığını belirten MÜSİAD'ın yurt dışı katılımcıları, önemli iş birliklerine imza atacaklarını ve gelecek fuarlara da katılmak istediklerini söyledi.
MÜSİAD Venezuela Başkanı Hayri Küçükyavuz, “Tayvan MÜSİAD Başkanı Venezuela standını inceledikten sonra iş birliği teklifinde bulundu. Fuar sayesinde Venezuela’dan Tayvan’a balık satışı yapmak için anlaştık” dedi.
Orduya siyaset virüsü giremez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunun bir zümrenin, bir partinin değil, milletin ordusu olduğunu söyledi. Erdoğan, “Disiplin elbette her yerde lazımdır. Ama söz konusu Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunda hayati öneme sahiptir. Ordumuza, siyaset virüsünün bulaştırılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Beşiktaş'ta deprem
Son haftalarda sahada aldığı kötü sonuçların ardından sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’ta şimdi de yönetim krizi patlak verdi. Samet Aybaba’nın gönderilmesi sonrası iki yönetici istifasını sunarken, kabul edilmedi. Acil toplanan yönetimde önemli kararlar alındı.Başkan Hasan Arat, Futbol A.Ş. başkanlığından istifa
ederken, futbol sorumluluğunu ikinci başkan Hüseyin Yücel’in yapması kararlaştırıldı.