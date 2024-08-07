Tunca Nehri kurudu: Yolda 2 metrelik yarık ve çökme oldu

Jeoloji Yüksek Mühendisi Osman Candeğer, çatlakların nehrin yamaçları besleyememesinden kaynaklandığını belirterek, "Tunca Nehri'nin renginden de belli olduğu üzere üstündeki yeşilliklerden görünüyor, artık bataklık halini almış. Tunca Nehri'nde her sene olduğu gibi bu sene de gene kuraklıklar nedeniyle su çok azalmıştır. Buraya da bir düzen vermedikleri için çöplük haline dönmüş. Ama asıl sorun bu durgun suda yamaçlardaki su iyice beslenemediği için yamaçlar kurumuş, kuruma çatlakları oluşuyor. Büyük ağaçların nehre doğru hareketiyle görüyoruz. Bu çatlaklar yağışların artmasıyla daha da fazlalaşabilir. Çünkü bu zemin tabii zemin değildir. Tunca Nehri'nin yıllarca biriktirdiği rüsubattan dolgu haline gelmiş bir zemindir. Çatlaklar şu anda tehlike arz etmiyor ama zaman içerisinde nehir kenarına yakın olan ağaçların büyük çoğunluğu da devrilecektir" diye konuştu.