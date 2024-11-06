Türk dünyası Gazze için güçlü durmalı

Sanayicinin yatırım ilgisi OSB'de zirve yaptı

Uzun süredir yatırım için yer sıkıntısı yaşayan sanayici, yapılan yeni alan tahsisleriyle nefes alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 94 OSB'de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde 1.184 parseli tahsis için başvuruya açtı. Bakan Kacır, "İlk ayda yatırım yerlerinin üçte birinden fazlasına başvuru geldi. Büyük bir ilgi var" dedi.