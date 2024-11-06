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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Sanayicinin yatırım ilgisi OSB'de zirve yaptı
Uzun süredir yatırım için yer sıkıntısı yaşayan sanayici, yapılan yeni alan tahsisleriyle nefes alacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 94 OSB'de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde 1.184 parseli tahsis için başvuruya açtı. Bakan Kacır, "İlk ayda yatırım yerlerinin üçte birinden fazlasına başvuru geldi. Büyük bir ilgi var" dedi.
Türk dünyası Gazze için güçlü durmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan temaslarının önemli gündem maddelerinden biri de İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımdı. Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Caparov ile görüşmesinden sonra, "Türk dünyası olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor" dedi.
Kendi oyunumuzla herkesi yeneriz
Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün sahalarında yapacakları Malmö maçı öncesi, "İçerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bizim için Kasımpaşa maçı sonrası bir reaksiyon karşılaşması olacak. Önemli olan normal oyunumuza dönmek" dedi.