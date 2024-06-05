Türk mühendisler geliştirdi: Endüstride enerji tasarrufu sağlıyor

"Kombilerde ısı iletkenliğini sağlayan bir element türü olan karbonun yüksek ısılara dayanamaması ve sürekli arıza vermesi nedeniyle bunun arızasını araştırırken, önce boyasını bulduk ve geliştirdik. Isı boyası dediğimiz ilk ürünümüz sıvı rezistans olarak geçiyor. Onun çeşitli denemelerini yaparak bir lif haline getirdik. O lifi geliştirerek ip haline daha sonra dokuma ile kumaş haline getirdik. Aslında bu ilk başta bir sıvı rezistanstı. İlk denemelerde rezistansa düşük voltajda elektrik vererek 50 derece ile ısı elde ettik. Zamanla bunu geliştirerek boyada 2 bin 500 kumaşta ise 5 bin dereceye kadar dayanıklılık elde ettik."







