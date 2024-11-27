Türk ve Kürt’ün geleceği bir

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Düşüreceğiz başka çare yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tek haneli enflasyon ve fiyat istikrarının temel hedefleri olduğunu belirtti. MÜSİAD EXPO’da iş insanlarına seslenen Yılmaz, OVP’yi kararlı şekilde uyguladıklarını vurgulayarak, “Başka yol aramamızın anlamı yok,
enflasyonu düşüreceğiz” dedi.
Türk-Kürt kardeşliği kemikleşecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Kürt kardeşliğine dikkat çekerek
''Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, aminimiz bir, geleceğimiz de birdir. Türk-
Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılı’nı gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyoruz'' dedi.
Elias Jelert sahneye çıkıyor
Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük bir yatırımla transfer ettiği 21 yaşındaki
Danimarkalı oyuncu kendini gösterme şansı bulacak. Kaan ve Jakobs’un yokluğunda sağ bekte oynaması beklenen Elias Jelert’in ortaya koyacağı performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğini de belirleyecek.