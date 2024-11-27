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Türk ve Kürt’ün geleceği bir

Türk ve Kürt’ün geleceği bir

04:0027/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Düşüreceğiz başka çare yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tek haneli enflasyon ve fiyat istikrarının temel hedefleri olduğunu belirtti. MÜSİAD EXPO’da iş insanlarına seslenen Yılmaz, OVP’yi kararlı şekilde uyguladıklarını vurgulayarak, “Başka yol aramamızın anlamı yok,

enflasyonu düşüreceğiz” dedi.

Türk-Kürt kardeşliği kemikleşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Kürt kardeşliğine dikkat çekerek

''Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, aminimiz bir, geleceğimiz de birdir. Türk-

Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılı’nı gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyoruz'' dedi.

Elias Jelert sahneye çıkıyor

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde büyük bir yatırımla transfer ettiği 21 yaşındaki

Danimarkalı oyuncu kendini gösterme şansı bulacak. Kaan ve Jakobs’un yokluğunda sağ bekte oynaması beklenen Elias Jelert’in ortaya koyacağı performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğini de belirleyecek.

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