Türk ve Kürt’ün geleceği bir

Türk-Kürt kardeşliği kemikleşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Kürt kardeşliğine dikkat çekerek

''Anımız bir, acımız bir, ahlakımız bir, aminimiz bir, geleceğimiz de birdir. Türk-

Kürt kardeşliğini kemikleştirip Türkiye Yüzyılı’nı gerçeğe dönüştürmek için sabırla mücadele ediyoruz'' dedi.