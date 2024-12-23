Türkiye daima yanımızda

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ortak beklentimiz faiz indirimi
İş dünyası, Merkez Bankası’ndan bu hafta faiz indirimine başlamasını bekliyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faizin artık aralık ayında indirilmesinin, hepimizin ortak beklentisi olduğunu yineliyoruz" dedi.
Suriye’de PKK’ya yer yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK terör örgütünün Suriye'de kesinlikle yeri olmadığını söyledi. Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşen Fidan, “Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir” dedi.
Fırtına uzaktan vurdu
Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini son bölümde bulduğu golle geçti. Malheiro’nun mükemmel golüyle 3 puana ulaşan bordo-mavililer, 4 maçtır süren galibiyet hasretini de dindirerek, 2024 yılını moralli bitirdi.