Türkiye daima yanımızda

Ortak beklentimiz faiz indirimi

İş dünyası, Merkez Bankası’ndan bu hafta faiz indirimine başlamasını bekliyor. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "8 ay gibi uzun bir süre dayandığımız yüksek faizin artık aralık ayında indirilmesinin, hepimizin ortak beklentisi olduğunu yineliyoruz" dedi.