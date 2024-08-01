Türkiye'de 2023-2030 döneminde 59 ilin nüfusunda artış bekleniyor: En çok nüfusu artacak ve azalacak iller

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. İlin geçen yıl 511 bin 238 olan nüfusunun 2030'da 448 bin 456'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.